بالصور .. الإعلان عن فولفو S60 وV60 بولستار 2018 بأعداد محدودة وتحديثات أيروديناميكة - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

أعلن قسم الأداء في فولفو بولستار عن موديلي S60 وV60 لعام 2018 بتحديثات خارجية مميزة وطور كلاهما بالتعاون بين مهندسي بولستار ومهندسي Cyan Racing القسم الخاص بسباقات السيارات الشريك لفولفو وتأتي في ضوء ذلك السيارتين بوحي بطولة العالم للسيارات السياحية.

وزودت كلتا السيارتين بمشتت أمامي جديد وعتبات جانبية وامتداد للاسبويلر الخلفي وجميعهم من ألياف الكربون بما يزيد من قوة الدفع السفلية 30% ويزيد التصاق السايرة بالارض والاستقرار علي السرعات العالية كما تشمل التغييرات أغطية مرايا من ألياف الكربون وعجلات سوداء لامعة من بولستار ولون جديد خارجي هو الأزرق ميتاليك براستينج.

أما في الداخل فلا توجد تغييرات كبيرة عن السابق عدا تحديثات قليلة تشمل فرش المقاعد الجديد والتطريز الازرق وشعارات بولستار وادعت فولفو أنها غيرت 250 مكون في السيارتين مقارنة بالنسخ العادية منهما ويشمل ذلك ممتصات الصدمات Ohlins ومكابح بريمبو بأقراص 371 مم. كما لم يحدث تغيير في المحركات وكلاهما ظل بنفس المحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحنين توربينيين مستعار من موديلي S90 وXC60 بقوة 362 حصان وعزم دوران 470 نيوتن متر.

ويمكن للسيارتين التسارع حتى 100 كمساعة في 4.7 ثانية مع سرعة قصوى 250 كمساعة وستصنع الشركة 1500 نسخة من كلا السيارتين بأسعار لم تعلن بعد.