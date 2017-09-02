⁠⁠⁠⁠⁠استهلاك 851 ألف متر مياه بمكة والمشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ضخت شركة المياه الوطنية إلى خزانات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم عيد الأضحى، 851 ألف متر مكعب بزيادة 21% عن العام الماضي، بلغت كميات المياه الموزعة على مكة المكرمة لنفس اليوم 622 ألف متر مكعب بزيادة 21 % عن العام الماضي، في حين بلغت كميات المياه الموزعة للمشاعر المقدسة 229 ألف متر مكعب يومياً بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.

كما بلغت كميات المخزون الإستراتيجي والتشغيلي الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 2.134.000 متر مكعب.

وأكد مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أنه يوجد في مشعر منى 59 فرقة ميدانية من الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة بمجال التشغيل والصيانة بقطاعي المياه والمعالجة البيئية على مدار الساعة، بالإضافة إلى تأمين مختبرات متنقلة تجوب مناطق المشاعر المقدسة لإجراء التحاليل المستمرة للمياه في الخزانات والشبكات العامة لمتابعة جودة المياه.