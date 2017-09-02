إمام المسجد الحرام يلتقي ضيوف خادم الحرمين بمشعر منى - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

زار إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، اليوم السبت، مقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بمشعر منى.

والتقى المستضافين، وهنأهم على أداء مناسك الحج لهذا العام، مبيناً أن البرنامج يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين على خدمة المسلمين في العالم كله، وأن اختيارهم ضمن البرنامج جاء بناء على الإسهامات التي قدموها في بلدانهم لخدمة العمل الإسلامي.

وكان في استقبال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام لدى زيارته رئيس لجنة التواصل في البرنامج عبد الكريم بن إبراهيم الريس، حيث استهل فضيلته زيارته بلقاء حجاج إفريقيا ، وأسر شهداء وجرحى عاصفة الحزم من جمهورية السودان.