ماذا تعرفين عن حمية السكر؟ - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

التخلص من السكر في الجسم لا يعتبر أمراً سهلاً، لأنه مهم للحصول على الطاقة الضرورية والنشاط. اكتشفي ما هي أفضل حمية سكر يمكنك الإستفادة منها لاحقاً.

تعتبر هذه الحمية من الحميات التي يسهل على مرضى السكري اتباعها للتخفيف من نسبة السكر في الجسم، خصوصاً وأن هذا العنصر يساهم في زيادة الوزن والتسبب بالكثير من المشاكل الصحة في حال لم تتم السيطرة عليه.

من الأمور التي يجب التنبه إليها في هذا الإطار، يمكن جمعها في ما يلي:

– من المهم في البداية أن تحتوي الوجبات الرئيسية على نسبة متوازنة من السعرات الحرارية من نسبة السكر في الجسم، وبهذه الطريقة تكونين قد وجدت البديل فوراً.

– كما أن النظام الغذائي المتبع في هذه الحمية يكون غريباً بالنسبة إلى البعض أو غير واضح. وفي هذا الاطار، من يتبعون الحمية يعتمدون على تناول كميات قليلة من الطعام الذي اعتدتِ على تناوله، وقد تصل هذه النسبة إلى نصف الكمية التي تتناولينها في المعتاد.

– أيضاً من أبرز الخصائص المرتبطة بحمية السكر، هي انها تقوم على تناول الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على نسبة الغلوكوز في الدم. وبالتالي فهي توفر الغذاء المناسب من الألياف الصحية، ومن بين هذه الأطعمة نشير إلى الخضار، العدس والحبوب وغيرها.

– كما أن من أبرز خصائص الحمية هذه، هو تفادي تناول الأطعمة الغنية بالدهون التي يمكن أن تتراكم في الجسم وتسبب الوزن الزائد ، ما يزيد من نسبة السكر في الدم.

– هذا بالإضافة الى أن تناول الحلويات والفاكهة يعتبر من المحرمات في هذه الحمية، التي تركّز على خفض معدل السكر في الجسم للحصول على قوام رشيق.