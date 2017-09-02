رئيس هيئة النقل: حركة قطار المشاعر سارت بكفاءة عالية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن حركة النقل في قطار المشاعر سارت بصورة متميزة وبكفاءة عالية لتنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة لإتمام مناسكهم.

وأكد في تصريح صحفي السبت، نجاح خطة النقل لموسم حج 1438هـ في الجانب السككي، مشيراً إلى أن دور هيئة النقل العام يرتكز على متابعة الحركة وكفاءة التشغيل.

وقال، أن حركة قطار المشاعر تسير بكفاءة تشغيلية ممتازة،ويقف على مراقبتها مختصو هيئة النقل العام عن القطاع السِككي في المنطقة المركزية لمراقبة حركة القطارات وتسهيل مهمة نقل الحجيج.