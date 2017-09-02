⁠⁠⁠⁠⁠أمير المدينة المنورة يدشن عرض القبة البانورامية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة إطلاق عرض القبة البانورامية جنوب غرب المسجد النبوي بداية طريق قباء من خلال فلم وثائقي بعنوان ” والمدينة خير لهم ” يستعرض تاريخ وحضارة المدينة المنورة، بشكل بانورامي ثلاثي الأبعاد يجعل رحلته شيقة عبر عصور لم يراها من قبل.

ويحكي الفيلم تاريخ المدينة المنورة قبل العهد النبوي والهجرة النبوية ثم تتوالى المدينة عبر العصور إلى مطلع العهد السعودي الزاهر ، الذي يشهد اهتمامات واسعة بالمدينة المنورة لما لها من فضل في نفوس المسلمين، كما يبرز فضائل المدينة المنورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويوظف عدد واسع من التقنيات البصرية والفنية والصوتية وهو يعرض مناظر لحرات المدينة والبيئة الزراعية فيها ويبين تطورات الحياة الاجتماعية في المدينة ويعرض للمؤاخاة والتصافح والاحتضان وزيادة عدد البيوت والزروع والنخيل.

ويتوفر الفيلم بثلاثة لغات ” العربية، الإنجليزية، الفرنسية ” فيما يستمر عرضه لشهرين من 11 ذو الحجة 1438هـ إلى 11 صفر 1439هـ .