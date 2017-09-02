بالفيديو.. مشجع يدفع متسابقًا من أعلى دراجته - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعرض المتسابق الروسي مكسيم بيلكوف لموقف صعب خلال المرحلة 12 من سباق إسبانيا للدرجات؛ عندما اقتحم أحد المتفرجين مسار السباق وألقى بالمتسابق على الأرض من أعلى دراجته.

ورغم ما تعرض له خلال السباق والحادث الذي تسبب في سقوطه على أحد المنحدرات إلا أن المتسابق البالغ عمره 32 عامًا قرر عدم اتخاذ أي إجراء ضد المشجع بعد اكتشاف أنه يعاني من صعوبات صحية وصعوبات في التعليم.

وتعرض بيلكوف لهذا الحادث خلال صعوده القمة الجبلية الأخيرة في بويرتو ديل تروكال عندما تجاوز أحد المشجعين الحواجز واقتحم مسار السباق ودفع بيلكوف من فوق دراجته وسقطت على جانب الطريق قبل أن يحيط به رجال الأمن.