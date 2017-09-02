⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مشجع يقتحم مباراة مالطة وإنجلترا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اقتحم مشجع إنجليزي أرضية الملعب خلال مباراة منتخب بلاده ومالطة في تصفيات كأس العالم بعدما كتب على حسابه في تويتر أنه سيقتحم الملعب في حال تلقيه 400 تغريدة وقد حدث بالفعل.

وقال مشجعو منتخب إنجلترا الذين كانوا يحضرون المباراة التي أقيمت في مالطة وحسمها منتخب ” الأسود الثلاثة ” بالفوز برباعية نظيفة إنه سيقتحم الملعب في حال إعادة تغريدته هذه 400 مرة ووفور الوصول لهذا الرقم نفذ المشجع تهديده.

ونشر المشجع الشاب صورة له وهو في المدرجات بالفعل قبل أن ينفذ تهديده في الدقيقة 69 من المباراة حيث ركض في الملعب وذهب إلى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وكذلك هاري كين قبل أن يسيطر الأمن على الموقف ويخرجه من الملعب.