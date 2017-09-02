الدفاع المدني يحذر من تخزين المستلزمات المستخدمة بمخيمات الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من تخزين المستلزمات والأثاث، المستخدم في المخيمات، وأماكن الإيواء الخاصة بالحجاج، بعد انتهاء موسم الحج، في الأقبية الخاصة بالعمائر السكنية، والمستودعات غير المرخصة من الدفاع المدني.

ودعت الجميع للتقيد بلوائح واشتراطات وأنظمة السلامة، وسبل الحماية الواجب، توافرها في مستودعات التخزين, حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، قيام دوريات الكشف الوقائي التابعة لها بجولات تفتيشية، في كامل أحياء مكة المكرمة، وإيقاع العقوبة بحق المخالفين, مطالبة الجميع بالتعاون والتقيد بأنظمة واشتراطات السلامة.