ضبط 60 ذبيحة فاسدة بعزيزية مكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

نفذت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة، أمس، بجولة على عدد من المواقع التابعة للمنطقة ضبطت خلالها العديد من المخالفين في بيع ونقل وتداول اللحوم .

أوضح ذلك رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي، وقال إن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي في كافة الاحياء السكنية بواسطة فرقها الرقابية المخصصة لذلك، حيث شكلت البلدية فريقا رقابيا لمراقبة مخالفات الذبح العشوائي والقضاء على هذه الظاهرة، وضم الفريق كلا من المهندس عبدالعزيز الزهراني مدير الإدارة الفنية والأستاذ على الزهراني رئيس مركز النسيم للخدمات الميدانية ومندوب قسم الغداء والصحه العامه بالبلدية والمراقبين ماجد المقاطي وخالد العصيمي وعدد من الموظفين بالمركز والمراقبين الموسميين.

وقد تم ضبط شاحنة (تريلا) في منطقة النسيم الواقعة في نطاق بلدية العزيزية الفرعية محملة بعدد من الذبائح بلغت حوالي (60) ذبيحة إضافة الى (100) كليو لحم، وجميعها غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم إتلافها في حينه.

وعلى ذات الصعيد تم الوقوف مع الجهات المختصة على موقع بنقطة تفتيش الكر، وضبط سيارات تنقل لحوم بطرق عشوائية، وتم مصادرة ما بها من كميات، وإعداد محضر بالواقعة، ونقل اللحوم الفاسدة وغير الصالحه للاستهلاك الآدمي وتوجيهها إلى المرمى العام .

وأكد ” الحربي ” إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام التي تزدحم فيها مكة المكرمة بضيوف الرحمن، وتشهد اعداد كبيرة من الحجاج، ويتزايد الطلب على الذبائح، ولتهيئة الاجواء الصحية لضيوف الرحمن وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم، والتأكد من سلامة طرق الذبح ونقل اللحوم.

