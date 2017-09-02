الشيخ: الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية شهدت أداءً طبيعياً طيلة أيام موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكد المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، أن منظومة الشبكة الكهربائية للشركة بالمنطقة الغربية شهدت أداء طبيعياً ومستقراً طيلة فترة الحج، وأسهمت في توفير الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن في كافة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وصرح المهندس عبدالمعين أنه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الجهود الكبيرة التي بذلها أكثر من (1500) مهندس وفني وإداري بالشركة لم تحدث أي انقطاعات تُذكر في الخدمة الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية التي طبقتها الشركة في كافة مراحل موسم الحج.

ولفت إلى أن أداء دوائر نقل الطاقة كان على درجة عالية من الاستقرار، ولم يسجل طيلة أيام الحج أية أعطال رئيسية أو مؤثرة ولله الحمد، مبيناً أن معظم كوابل دوائر النقل عكست أداء طبيعياً، مؤكداً استقراريه الشبكة الكهربائية في كافة المواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي أظهرت حسن التصميم والتشغيل والتخطيط وحجم الاستعداد من قبل خبراء ومهندسي الشركة.

كما أشاد الشيخ بالمشاريع الكهربائية الجديدة لدعم موثوقية الخدمة في موسم الحج، وقدرات وخبرات أكثر من (1500) مهندس وفني وإداري في تشغيل وإدارة المنظومة الكهربائية، والذين أشرفوا على تنفيذ الخطة التشغيلية الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة مشيراً إلى أن خطة الشركة والكيفية التي تم بها التنفيذ قد أظهرت بفضل الله سبحانه وتعالى جلياً قدرة الشركة في تلبية الطلب المُتزايد على الطاقة الكهربائية والمحافظة على موثوقية الخدمة الكهربائية التي تقدمها لمُشتركيها ومراعيةً تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية في جميع مراحل تلك الخدمة.

وفي ختام تصريحاته، نوه رئيس القطاع الغربي إلى أن الشركة السعودية للكهرباء مستمرة بحمد الله في متابعة تنفيذ خُطتها التشغيلية الكهربائية لهذا العام، وأن الأمور بحمد الله وتوفيقه تسير وِفق ما هو مُخطط له من قبل المختصين في جميع مواقع العمل على مدار الساعة.