إطلاق نسخ هايبرد من موديلي إكسبيديشن ونافيجاتور - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تتطلع فورد لزيادة خط وتشكيلة سياراتها الهايبرد والكهربائية في الفترة المقبلة وتأمل الشركة في تحقيق النجاح في المستقبل بفضل أضافة موديلات جديدة متعددة لقائمتها, وذكرت تقارير أن الشركة تخطط لاطلاق مالا يقل عن 4 نسخ هايبرد جديدة كموديلات 2019 وبينما تعتمد أغلب السيارات الهايبرد السابقة علي موديلات سيدان فالسيارات الجديدة ستعتمد علي سيارات كروس أوفر ومتعددة الاستخدامات كبيرة الحجم.

واقترحت التقارير أن نسخ هجينة من فورد اسكيب وإكسبيديشن ستطلق في وقت قريب كما أن قائمة لينكولن ستحمل نفس النهج بنسخ هجينة من موديل MKC و نافيجاتور. كما سيتبع ذلك تقديم نسخة هايبرد من موستانج وفورد F-150 وهذه السيارات الستة يعادلون تقريباً نصف ما تخطط الشركة له من توفير لسيارات كهربائية بحلول 2020.

وبخصوص باقي الموديلات الأخرى فلايزال الأمر غامضاً ولكن الشركة أعلنت بالفعل عن خطط لنسخة هجينة من ترانزيت ونسختين هايبرد من سيارات دوريات الشرطة كما يتوقع رؤية كروس أوفر كهربائية بمدة تنقل يزيد عن 300 ميل.