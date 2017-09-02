بالفيديو.. " جينيسيس G70 " الجديدة تصل للسوق العام الحالي - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تواصل علامة جينيسيس المتميزة التابعة لهيونداي العمل على سيارتها G70، والتي ستشكل تحديا لأمثال BMW الفئة الثالثة ومرسيدس C-Class وأودي A4، وجاجوار XE وغيرهم، وهذه السيارة حاليا في مراحلها النهائية من التطوير، كما ينبغي أن تصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام، ولكن النماذج التجريبية، مثل تلك التي تظهر في الفيديو هنا، لا تزال تحتفظ بالتمويه، ولم تكشف الا القليل جدا من التصميم العصرى المميز.

ومع ذلك، يعتقد أن السيارة مستوحاة من G80 الأكبر وG90، وينبغي أن تعتمد على قاعدة للدفع الخلفي، مما سيجعلها على ما يبدو أخف وزنا وأسرع من كيا ستينجر الجديدة، وفقا لمصادر سابقة.

ومن المتوقع أن يتم العثور على الدفع الرباعي على قائمة الخيارات، وينبغي للعملاء في المستقبل أن يكون قادرين على الاختيار بين عدة محركات، بما في ذلك محرك V3 3.3 لتر بشاحنين توربينيين مستعار من ستينجر.

وفي G70 تفيد التقارير عن تلقيها قوة إضافية زائدة عن ستينجر حيث تولد 365 حصان و494 نيوتن متر من عزم الدوران، وبالتالي سيقل زمن التسارع ربما إلى أقل من 5 ثوان.

