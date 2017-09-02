مجلس المنافسة يحدد موقفه من رفع أسعار نقل المركبات - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف مصادر أن مجلس المنافسة بدأ النظر في دعوى رفعها عدد من المواطنين ضد شركات نقل المركبات، بسبب اتفاقها على رفع أسعارها بنسبة 100%.

وأوضح المصادر أن المجلس أحال الدعوى للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، لافتة إلى أن ذلك تم بعد إنهاء إجراءات التقصي والتحقيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت أن النظر في الدعوى تم بناءً على مذكرة وردت للمجلس من وزارة التجارة والاستثمار، مبينة أن شكاوى المواطنين وأشارت إلى أن الشركات تعمدت تحديد سعر ثابت يزيد بنسبة 100% مقارنة بالأعوام الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن أسعار نقل السيارات ارتفعت من 250 ريالاً إلى 600 ريال للسيارات الصغيرة، ومن 400 ريال إلى 1000 ريال للسيارات الكبيرة.