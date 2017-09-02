الهلال الأحمر ينقذ حياة حاجين إيراني وتركي توقف قلبيهما - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

انقذ فريق العنايات الطبية بهيئة الهلال الأحمر المشارك في موسم الحج حاجين تركي وإيراني تجاوز عمرهما العقد الخامس كان يعانيان من حالة توقف قلب داخل الحرم المكي الشريف.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي فريق العنايات الطبية عند الساعة 2:20 صباحاً بلاغاً مفاده وجود حالة إسعافيه في منتصف المسعى وقد قامت إحدى فرق العنايات الطبية بمباشرة الحالة فور تلقي البلاغ وتبين عند الوصول أن الحالة تعاني من توقف قلب وتنفس وبدأ على الفور فريق العنايات الطبية بعملية الإنعاش القلبي الرئوي بالضغطات الصدرية وفتح وحماية مجرى الهواء وإعطاء الحالة صدمات كهربائية حتى استجاب وعاد النبض والتنفس ثم غاب النبض والتنفس مرة أخرى فتم عمل انعاش قلبي رئوي له مرة أخرى وإعطاءه صدمات كهربائية مرة ثانية الى أن عاد اليه النبض والتنفس مرة أخرى وبدأت العلامات الحيوية تعود الى وضعها الطبيعي حيث قامت بعد ذلك فريق العنايات الطبية بنقله إلى مستشفى النور التخصصي والذي قام بعمل قسطرة قلبية عاجلة للحالة .

كما تلقى فريق العنايات الطبية بلاغاً عند الساعة (11:19) مساءاً مفاده وجود حالة مرضية لإحدى حجاج بيت الله الحرام من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر (55) سنة فاقد للوعي وقد توقف قلبه وتنفسه حيث بدأ فريق العنايات الطبية بعملية الإنعاش القلبي الرئوي بالضغطات الصدرية وفتح وحماية مجرى الهواء والتهوية وعمل الصدمات الكهربائية للحالة التي تبين انها تعاني من رجفان بطيني حيث تم عمل الإنعاش القلبي الرئوي للحالة الى أن عاد القلب للنبض والتنفس من جديد وتم نقل المريض إلى مستشفى أجياد.

