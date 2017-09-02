تذبح الاضحية بنفسها - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 3
سبتمبر
البنت دية قلبها جامد في مصر ام الدنيا ولادة يامصر
هههههههه وخري هناك يامره ,, وجودك غير مرغوب فيه بهذا الشكل ,, لاتصيرين الضحية الثانيه ,,
,, استغفر الله العظيم ,,
وينك تذبحين ضحيتي ,,
ياكرهي للمرأه المسترجلة
ذبحت الجالين اللي معاها مع الذبيحة ……
هههههه
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 18 ساعة
البنت دية قلبها جامد في مصر ام الدنيا ولادة يامصر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33357 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههههه وخري هناك يامره ,, وجودك غير مرغوب فيه بهذا الشكل ,, لاتصيرين الضحية الثانيه ,,
,, استغفر الله العظيم ,,
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1315 ] نشر منذ 11 ساعة
وينك تذبحين ضحيتي ,,
⛔️[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 11 ساعة
ياكرهي للمرأه المسترجلة
كان زمان[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 1 ساعة
ذبحت الجالين اللي معاها مع الذبيحة ……
alfahd42[ عدد التعليقات: 11461 ] نشر منذ 37 دقيقة
هههههه