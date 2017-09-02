بالصور.. فتاة تحتفل بعيد الأضحى بأكل قطعة لحم نيئة في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لفتاة تحمل قطعة لحم نيئة بيدها وتبدو كأنها تلتهمها احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

أثارت ” السيشن ” ضجة كبيرة بين المستخدمين، وجاء في التعليقات: ” ده أكيد إعلان محل جزارة.. لحمة حية ومتقطعة أهي ” ، ” دي أكلة لحوم بشر ولا إيه ” ، ” خوفتني ” ، ” شكلها مقزز ” .

