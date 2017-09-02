 بالصور.. فتاة تحتفل بعيد الأضحى بأكل قطعة لحم نيئة في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 2

    سبتمبر

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بالصور.. فتاة تحتفل بعيد الأضحى بأكل قطعة لحم نيئة في الشارع

بالصور.. فتاة تحتفل بعيد الأضحى بأكل قطعة لحم نيئة في الشارع
وكالات(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لفتاة تحمل قطعة لحم نيئة بيدها وتبدو كأنها تلتهمها احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
أثارت ” السيشن ” ضجة كبيرة بين المستخدمين، وجاء في التعليقات: ” ده أكيد إعلان محل جزارة.. لحمة حية ومتقطعة أهي ” ، ” دي أكلة لحوم بشر ولا إيه ” ، ” خوفتني ” ، ” شكلها مقزز ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2150 ] نشر منذ 2 ساعتين

من شكلها واضح تحب اللحم الني😆😆
بالعافيه😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 2 ساعتين

الوحام حينما يصيب الحوامل

[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 1 ساعة

واضح انها متوحمة علي لحمة

[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 1 ساعة

مشفوحه الورعه يمكن ماعمرها شافت اللحم

كل عمرها تاكل دجاج ساديا البرازيلي

— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 58 دقيقة

الحمد لله على نعمة العقل

[ عدد التعليقات: 33315 ] نشر منذ 4 دقائق

تحب اللحم الني .. لا غرابه ,,

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