بالصور.. فتاة تحتفل بعيد الأضحى بأكل قطعة لحم نيئة في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. فتاة تحتفل بعيد الأضحى بأكل قطعة لحم نيئة في الشارع
نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لفتاة تحمل قطعة لحم نيئة بيدها وتبدو كأنها تلتهمها احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
أثارت ” السيشن ” ضجة كبيرة بين المستخدمين، وجاء في التعليقات: ” ده أكيد إعلان محل جزارة.. لحمة حية ومتقطعة أهي ” ، ” دي أكلة لحوم بشر ولا إيه ” ، ” خوفتني ” ، ” شكلها مقزز ” .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2150 ] نشر منذ 2 ساعتين
من شكلها واضح تحب اللحم الني😆😆
بالعافيه😂😂😂😂😂
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 2 ساعتين
الوحام حينما يصيب الحوامل
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح انها متوحمة علي لحمة
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 1 ساعة
مشفوحه الورعه يمكن ماعمرها شافت اللحم
كل عمرها تاكل دجاج ساديا البرازيلي
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 58 دقيقة
الحمد لله على نعمة العقل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33315 ] نشر منذ 4 دقائق
تحب اللحم الني .. لا غرابه ,,