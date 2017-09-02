بالصور.. 8 نجوم تحولوا من الثراء الفاحش إلى الفقر الذريع - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

رغم أن المشاهير يعيشون حياة مترفة، إلا انهم عرضة للمشكلات المالية مثلنا تمامًا ولكن بطريقة أصعب، حيث إنهم يعيشون فترة من الثراء الفاحش وبعدها يتحولون فجأة إلى الفقر الذريع، مما يؤثر عليهم وعلي حالتهم النفسية.

وإليكم قائمة بأشهر 8 مشاهير تحولوا من الثراء إلى الفقر:

1. ليندسي لوهان:

أي شخص عاصر نهاية فترة التسعينيات وبداية الألفية الثانية سيعرف النجمة ليندسي لوهان مع انطلاقتها الناجحة في فيلم ” The Parent Trap ” وحتى نجاحها في فترة المراهقة في فيلم ” Mean Girls ” ، وكانت وقتها على قمة المشاهير بثروة تصل إلى 30 مليون دولار، رغم ذلك وبعد سنوات قليلة من هذه الشهرة الكبيرة أدت سياستها المسرفة في إنفاق الأموال وعدم التحكم في تصرفاتها إلى إفقارها، حيث لجأت لإقامة الحفلات وإنفاق الأموال ومن ثم تقلصت ثروتها بشكل مبالغ فيه إلى 101 ألف دولار خلال 4 سنوات فقط، ومنذ ذلك الوقت تحاول استعادة حياتها والعودة إلى طبيعتها والذهاب إلى مصحات التأهيل لاستعادة سمعتها من جديد.



2. كريس تاكر:

من أكثر أسباب شهرة النجم كريس تاكر هو مشاركته للنجم جاكي شان في سلسلة أفلام ” Rush Hour ” ، وبعدها عاش حياة مترفة لسنوات عديدة حتى لاحقته مصلحة الضرائب لرفضه دفع الضرائب عن السنوات من عام 2001 إلى 2006، وتم تسديد أجره بالكامل في الجزء الثاني من فيلم ” Rush Hour 2 ” كرسوم للحكومة، وتقلصت على إثره ثروته التي كانت تقدر بالملايين حتى أنه أصبح مدينًا بمبلغ 12 مليون دولار، واختفى عن الأنظار لفترة طويلة، ولكن مسيرته المهنية انطلقت مجددًا منذ فترة، واستطاع من خلال أعماله تسديد ما عليه من ديون، والآن قد ينام ومعه بعض الأموال البسيطة.



3. كيت جوسلين:

كانت النجمة كيت جوسلين واحدة من أشهر نجوم البرامج في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تلقت مبالغ طائلة عن برنامجها الكوميدي ” Jon & Kate ” لسبعة مواسم متتالية، ولكن عندما انفصلت عن زوجها أسست برنامجها الخاص ” Kate Plus Eight ” ، وتمكنت من الظهور في برامج أخرى مثل ” الرقص من النجوم ” ، وألفت بعض الكتب البارزة، وكانت تسبح في ثروة تقدر بـ4 ملايين دولار، ولكن نمط حياتها أدى إلى عدم التحكم في إنفاقها، حتى استمرت رسوم مدارس أطفالها في الزيادة، كما اشترت بيتًا يقدر بالملايين، واستمرت في إجراء عمليات التجميل المكلفة وإنفاق آلاف الدولارات على تصفيف الشعر والآن ثروتها لا تتعدى الـ50 ألف دولار فقط.



4. ألن إيفرسون:

كان نجم كرة السلة الشهير ألن إيفرسون من أغنى لاعبي كرة السلة في دوري المحترفين، وأكسبته شهرته ثروة تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، ولكن في عام 2012 دخل في مشكلات مادية بسبب لعب القمار، حيث تقول التقارير إنه خسر مليون دولار في ليلة واحدة في كازينو أثناء لعب القمار، واستمرت تلك الخسائر في الزيادة مع مرور الوقت، حيث أغلق قصره الثمين الذي يقدر بـ4 ملايين دولار وتم بيعه بـ2.8 مليون دولار.



5. نيكولاس كيدج:

لا يبتعد النجم الشهير نيكولاس كيدج عن أزمات الديون رغم النجومية، حيث إنه مثل في أكثر من 70 فيلمًا، ورغم ثروته الكبيرة فإنه كان يتهرب من الضرائب لسنوات عديدة، ولكن في عام 2010 حاولت مصلحة الضرائب أن تحصل الأموال كلها، وكان ينفق أمواله ببذخ في أشياء غريبة وغير مفيدة مثل شرائه هيكل ديناصور كامل وكتبًا هزلية، وفي النهاية ألقى باللوم على مديره المالي بسبب تصرفاته السيئة في إدارة الأموال.



6. DMX:

يعتبر النجم DMX واحدًا من أشهر مغني الراب، وحصد الكثير من الأموال بسبب بعض أغانيه الناجحة، ولكن الإنفاق العبثى والعيش المترف أوصله للإفلاس حتى أصبح مدينًا بمبلغ 10 ملايين دولار، وهو ما وضعه أمام العديد من المشكلات منها تعاطى المخدرات، وعدم القدرة على الإنفاق على طفله، وهو ما جعله أيضا يبحث عن الأموال بشكل غريب، ولكنه لم يستطع سداد ديونه حتى الآن.



7. راندي كويد:

اشتهر النجم الشهير راندي كويد بتجسيد شخصية العم ” أيدي ” في فيلم ” National Lampoon’s Christmas Vacation ” ، وبعد فشله في دفع ديونه الكثيرة وجد نفسه هو وزوجته مديونين بمليون دولار، وبسبب شكوكه في أن الحكومة سوف تقبض عليه سافر إلى كندا، وحاول الهروب من طائلة القانون لأطول وقت ممكن، وفي النهاية تم القبض عليه هو وزوجته في كاليفورنيا وتم إخلاء سبيلهما بعد ذلك إلا أنهما لم يسددا ديونهما حتى الآن.



8. مايك تايسون:

مثل الآخرين رفض المصارع الشهير مايك تايسون دفع الضرائب، وبالتالي وجد نفسه في ضائقة مالية، حيث أعلن إفلاسه بعد أن كانت تقدر ثروته في يوم من الأيام بمبلغ 300 مليون دولار، ورغم كونه على مدار سنوات نجم أفلام وامبراطورًا اعلانيًا، لكنه وجد نفسه في النهاية في دائرة الإفلاس، ويعتقد البعض أنه لا يزال مدينًا بـ10 ملايين دولار لمصلحة الضرائب، وأنه غير قادر على سدادها، بالإضافة إلى ديون نفقة زوجته السابقة التي تقدر بـ9 ملايين دولار، والتي صرح أنه لا يستطيع دفعها.

