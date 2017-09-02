طرح تذاكر مواجهة الاخضر واليابان - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يطرح موقع مكاني اليوم السبت، تذاكر مباراة الأخضر واليابان، في الجولة الأخيرة لتصفيات المونديال يوم الثلاثاء المقبل بالجوهرة المشعة في جدة.

المنتخب السعودي يحتاج للفوز على اليابان، وسيكون الأمر أفضل لو استطاع الفوز بأكثر من هدف، مع تفادي تلقي شباكه أي إصابة، ليزيد فارق الأهداف مع المنتخب الأسترالي.