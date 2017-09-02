طرح تذاكر مواجهة الاخضر واليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طرح تذاكر مواجهة الاخضر واليابان
يطرح موقع مكاني اليوم السبت، تذاكر مباراة الأخضر واليابان، في الجولة الأخيرة لتصفيات المونديال يوم الثلاثاء المقبل بالجوهرة المشعة في جدة.
المنتخب السعودي يحتاج للفوز على اليابان، وسيكون الأمر أفضل لو استطاع الفوز بأكثر من هدف، مع تفادي تلقي شباكه أي إصابة، ليزيد فارق الأهداف مع المنتخب الأسترالي.
Zezu[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممكن تقصدون 4 / 0 تقريبا..😡
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 52 دقيقة
ان شاء الله الفوز ياباني وبعدها يتأكد خروج المنتخب الضعيف والفاشل منذ سنين
سلطان[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 17 دقيقة
اتوقع فوز اليابان 2-0 هههههههههههههههههههههههههههههه
سلطان[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 16 دقيقة
لو المباراة بدون تذاكر افضل للمنتخب السعودي
سلطان[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 15 دقيقة
لو المباراة بدون تذاكر افضل للمنتخب السعودي