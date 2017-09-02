" تويتر " يتغنى بقصيدة الحارثى أمام خادم الحرمين: علموا قطر تلم كلابها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أشاد مغردو ” تويتر ” بالقصيدة التي ألقاها المقدم مشعل الحارثى، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى حفل استقبال القادة العسكريين فى ” منى ” ، بعنوان ” علموا شبه الجزيرة تلم كلابها ” .

واعتبر مغردون على موقع المدونات المصغرة ” تويتر ” أن القصيدة موجهة إلى قطر، حيث جاء فيها ” سيدى يا بو فهد يا ذرى من يلتجيك.. العروبة فى يمينك تشد نصابها والشريعة سيف حكمك وحكم ابنك وبيك علموا شبه الجزيرة تلم كلابها ساكتين سنين وسنين ماهى بتخافيك تقطع الساقة وتلطخ على مغرابها تنعق بصوت الغراب ” .

ولاقت القصيدة انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لما تضمنته من إشارة لقطر، وقال حساب باسم ” لهيب الإمارات ” المقدم مشعل الحارثى أمام خادم الحرمين وبحضور عبدالله المجد ” علموا قطر تلم كلابها ” .

وقال حساب آخر باسم ” د.صالح محمد النويجم ” : ” صدقت أخوى راجح قصيدة البطل الحارثى ” لله دره جعلتهم فى حيص بيص، هذى قصيدة كيف لو قصائد؟، أندرى لماذا لأنه أصابهم فى مقتل.

فيما قال حساب آخر باسم ” أحب وطنى ” : ” لعل قذافى الخليج وتنظيمه يدركون مضامينها ” .



وكان ” صدى ” نشرت قصيدة المقدم مشعل الحارثي أمام خادم الحرمين ولاقت تفاعلًا كبيرًا.

https://www.slaati.com/2017/09/01/p860024.html