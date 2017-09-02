صابون " تميم المجد " بحليب الحمير يجعل نساء قطر أجنبيات - صحيفة صدى الالكترونية

صابون ” تميم المجد ” بحليب الحمير يجعل نساء قطر أجنبيات
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لصابونة تحمل صورة واسم ” تميم المجد ” .
وقال النشطاء إن صابون ” تميم المجد ” المصنوع من حليب الحمير، يباع في أسواق قطر، وسخر النشطاء من الصابون قائلين: ” يجعل نساء قطر أجنبيات ” .
ولاقى الإعلان عن صابون تميم المجد سخرية النشطاء، حيث علق أحدهم الحليب التركي وصل قطر.
منطاد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 54 دقيقة
يكرم الحمار، فلا زال هذا المخلوق الوفي وبعد أن استغنى البشر عن خدماته يضحي بكل ما يملك، فقط ليصبح صديقاً مخلصاً لهم، وفي المقابل لازال البشر يتندرون به ويسخرون منه وهم بأمس الحاجة إليه وهاهم الآن يعودون إليه ليشربوا من حليبه بأسعارٍ باهضة وستعود الأيام لينافس في سعره سعر جيب اللكزس .