صابون " تميم المجد " بحليب الحمير يجعل نساء قطر أجنبيات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لصابونة تحمل صورة واسم ” تميم المجد ” .

وقال النشطاء إن صابون ” تميم المجد ” المصنوع من حليب الحمير، يباع في أسواق قطر، وسخر النشطاء من الصابون قائلين: ” يجعل نساء قطر أجنبيات ” .

ولاقى الإعلان عن صابون تميم المجد سخرية النشطاء، حيث علق أحدهم الحليب التركي وصل قطر.