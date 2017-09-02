بالصور.. 27 ألف حاج راجعوا المراكز الصحية في مشعر منى يوم النحر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية في مشعر منى يوم عيد الأضحى المبارك, 27726 حاجا، قدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة .

وأوضحت الصحة، أنه يوجد في مشعر منى 26 مركزاً صحياً ويفوق عدد العاملين في كل مركز 40 عاملاً، سواء من كوادر صحية مهنية أم كوادر إدارية، وروعي في جميع المراكز وقوعها على الطرقات، وذلك لكي يتم الإسعاف والعناية بجميع المرضى في وقت قياسي، وتضم المراكز الصحية عيادات خارجية وغرف إنقاذ وأسرة ضربات شمس .

وكانت الصحة دشنت مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، التي تهدف إلى إيصال الخدمات الصحية للحجاج في أماكن وجودهم وتضم مبادرة الرعاية المتنقلة، حافلات مجهزة كمراكز صحية متنقلة تتجول في المشاعر، كما تضم عدداً من الأجهزة الطبية التي تقوم بفحص الحجاج من علامات حيوية وفحص السكر، وقسم للاستشارات الطبية وتقديم الأدوية لضيوف الرحمن.

