نجلة حسين الجسمي تخطف الأنظار بجمالها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خطفت نجلة المطرب الإماراتي حسين الجسمي الأنظار حيث أبدي الآلاف من المتابعين اعجابهم بجمالها وبراءتها.

وكان ” الجسمي ” نشر صورة جديدة له، ظهر من خلالها برفقة ابنته، عبر صفحته الشخصية على موقع ” إنستجرام ” ، معبراً عن مدى حبه لابنته، معلقا على هذه الصورة، ” عندما يكون الوطن حضنا.. الله يديمها نعمة.. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم ” .

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بجمال وبراءة نجلته، التي تعرفوا عليها لأول مرة من خلال الصورة.

