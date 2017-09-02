بالصور.. أمانة العاصمة توضح حقيقة مقطع الذبح غير الشرعي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة حقيقة ما ورد بمقطع فيديو متداول، في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة لذبح غير شرعي للأغنام بأحد المسالخ.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عثمان أبو بكر مالي أن المقطع الذي تظهر فيه حالة لذبح غير شرعي للأغنام في أحد المسالخ، رصدته الإدارة العامة للمسالخ، خلال متابعتها، وتبين أنه في نقطة الذبح رقم 3 بمسلخ العكيشية الموسمي.

وأوضح أن ما حدث هو تصرف فردي من أحد الجزارين الذين يتبعون لأحد المستثمرين في مخالفة واضحة لطبيعة عملهم، وجري اتخاذ اللازم وفق الأنظمة المعمول بها.

وأضاف أنه تم إيقافهم عن العمل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المستثمر، وجاري اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين، كما صدرت تعليمات بزيادة الرقابة وتشديدها على المسالخ.

