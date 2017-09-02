محافظة المندق تنفذ فعاليات الطيران الشراعي غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تقام غداً فعاليات الطيران الشراعي بمحافظة المندق، ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨ .

وأوضح المشرف على الفعالية محمد بن عيضه الخزمري أن الفعالية التي تستمر لمدة خمسة أيام تأتي بمشاركة فريق الطيران الشراعي، مشيراً إلى أن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي وجه بأن تكون فعالية الطيران الشراعي متزامنة مع أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام .

وبين أن آلية الفعالية التي يشارك فيها خمس طائرات شراعية بفريق محترف بالطيران الشراعي الذي درس طبيعة المحافظة وأجرى دراسات الطقس حتى يتمكن الفريق من الطيران بسلام، مفيداً بأنه ستتاح الفرصة لمشاركة الجمهور في التحليق مع الفريق في سماء المحافظة.

وأضاف أنه تقرر أن تعبر الطائرات الشراعية أجواء المحافظة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية واستكشافها من ارتفاع مناسب يسمح برؤية المحافظة من الأعلى، فيما قدم الدعوة لمحبي التصوير الجوي بمرافقة فريق الطيران والتقاط الصور الجوية للمحافظة .