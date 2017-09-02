الصحة: ثلاث لغات بمركز الاتصال على مدار الساعة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

فعلت وزارة الصحة، ثلاث لغات ” الفارسية، الأوردو، الإنجليزية ” إلى جانب العربية بمركز الاتصال 937، حيث يقوم المترجمون بالرد على استفسارات الحجاج على مدار الساعة، وتقديم الاستشارات الطبية والنصائح التوعوية وإرشادهم إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى عند الحاجة .

ويأتي إضافة اللغات الثلاث , ضمن اهتمام وزارة الصحة بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال المنشآت الصحية والكوادر الطبية والفنية العاملة خلال الـ 24 ساعة في المشاعر المقدسة لقضاء نسكهم في صحة وأمان.