بالصور.. أمانة نجران تضبط أغناما مريضة قبل بيعها للزبائن - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تمكنت أمانة منطقة نجران، ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من ضبط أغناما مريضة وهزيلة من الماعز لدى عمالة أجنبية تعمل في إحدى ملاحم حي الغويلة، يتم ذبحها وبيع لحومها للزبائن والمستهلكين والتكسب من ورائها.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، عدم التسامح أو التساهل في ضبط أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة في أي من الجهات التي تخضع للرقابة من قِبَل أمانة منطقة نجران، وعدم قبول أي تجاوزات؛ داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال رقم الطوارئ 940.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أنه تم الإغلاق الفوري للملحمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتسليم العمالة الأجنبية للجهات الأمنية، بعد ضبط اثنين من أغنام الماعز مريضة وهزيلة؛ حيث تم فحصها من قِبَل أطباء الإدارة وأطباء مسلخ صهبان، واتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالتهابات فيروسية وبكتيرية وهزال شديد، وجرى إعدامها والتخلص منها وفق التعليمات المتبعة في مثل هذه الحالات وبالطرق الصحية.

