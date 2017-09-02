متحدث الخارجية البريطانية: الحج رمز للاتحاد والتنوع بين البشر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

نشر المتحدث باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط إدوين صمويل، عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ، فيديو يهنئ فيه العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك وباللغة العربية، وما يعكسه الوقوف بعرفة من دلالات، بما يمثله من رمز للاتحاد والتنوع بين البشر.

وقال: ” بالنسبة لي كبريطاني في أحد الأقطار العربية والإسلامية علينا أن نتساءل عن معنى عيد الأضحى والحج للمسلمين بشكل عام، كرمز للاتحاد والتنوع بين البشر، وأتمنى لكل إخواننا في العالم الإسلامي والعربي عيداً مباركاً ” .

