إدارة العربات في المسجد الحرام توفر 14 لغة عالمية - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة العربات، 8 مكاتب للاستعلام عن خدمة العربات (الكراسي المتحركة العادية والكهربائية)، وذلك ضمن حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في عامها الخامس، موزعة في مناطق مختلفة تغطي أروقة المسجد الحرام وعلى جميع المداخل والمسارات المؤدية إلى أماكن توفر خدمة العربات بالمطاف والمسعى والميزانين.

ويعمل عليها موظفين على مدار الساعة للرد على تساؤلات واستفسارات ضيوف الرحمن الراغبين والباحثين عن خدمة العربات، وتحتوي هذه الكونترات على منشورات توعوية وبرشورات تعريفية للخدمة وخرائط لمسارات ومداخل العربات.

كما وفرت إدارة العربات خدمة الاستعلام عن العربات بعدة لغات بلغت 14 لغة من أبرزها : اللغة الإنجليزية والفرنسية والتركية والاوردو والهندية والإندونيسية والهوسا وغيرها من اللغات المتعددة التي تنطق بها شرائح كبيرة من حجاج بيت الله الحرام .