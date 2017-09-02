إعصار المغردون يصعق فيصل القاسم لاستهزاءه بوقوف المسلمين في عرفات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

في محاولة لاسترضاء سيده تميم، تطاول مذيع الجزيرة القطرية فيصل القاسم، على حجاج بيت الله الحرام، واستهزاء من وقوف المسلمين على عرفات.

ونشر القاسم صورة على حسابه بـ ” تويتر ” ، تظهر المسلمين فوق عرفات، وعلق قائلا ” تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ” ، مما عرضه لهجوم حاد.

وصعق القاسم من هول الردود على تغريدته، مما اضطره إلى حذف التغريدة.

يذكر أن فيصل القاسم، مذيع قناة الجزيرة القطرية، معروف بانتماءه وولائه لسيده تميم بن حمد، ويطيع أوامره حتي وإن تطلب ذلك أن يسب الملسمين في أطهر بقاع الأرض، وهم فوق جبل عرفات.

