الرئيس المخلوع يتاجر بالمصابين من أطفال اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس اليمني المخلوع علي بعدالله صالح، يحمل طفلة صغيرة مصابه.

ويبدو من الصور المنتشرة أن المخلوع يتاجر بالأطفال الصغار، خاصة المصابين منهم، في الوقت الذي تسبب هو في الأزمة والحرب الدائرة في اليمن، بعدما تحالف من مليشيا الحوثي، لمواجهة الشعب الرافض لوجوده في سدة الحكم.

يذكر أن صالح يرفض الرضوخ لإرادة الشعب اليمني، الرافض لوجوده، ويصارع من أجل البقاء في المشهد، وفي سبيل ذلك تحالف مع الحوثيين، وارتمي في أحضان إيران، المعروفة بسياستها الإرهابية، التي تسير فيها في سبيل تحقيق مصالحها.

وعلق النشطاء على صورة المخلوع قائلين أنها تجارة بالفقر والجهل الذي ورثه لشعبه، وتعتبر هذه التجارة رابحه للص مثله.