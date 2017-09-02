علا الفارس تحتفل بعيد ميلاد الملكة رانيا - صحيفة صدى الالكترونية

علا الفارس تحتفل بعيد ميلاد الملكة رانيا
أحتفلت الإعلامية الأردنية علا الفارس بعيد ميلاد ملكة الأردن رانيا العبدالله، عبر صفحتها الشخصية بتطبيق ” Yنستجرام ” .
حيث قامت علا الفارس بنشر صورة سيلفي لهما معاً، وكتبت عليها ” كل عام وأنتي بخير ياملكتي ، أٌحبك ” .
يٌشار إلى أن الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن أحتفلت الخميس الماضي بأتمام عامها السابع والأربعين.
👸[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ يوم واحد
أعمارنا تزيد وأجلنا يقترب ومازلنا في حق ربنا مقصرين فياارب نسألك توبة لا يعقبها ذنب..
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 16 ساعة
عوذه من هالوجه
وجهها يخرع ويعونها طايرات
كأنها ليتات جيب همر طاق الليت العالي
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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alfahd42[ عدد التعليقات: 11506 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههه