علا الفارس تحتفل بعيد ميلاد الملكة رانيا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أحتفلت الإعلامية الأردنية علا الفارس بعيد ميلاد ملكة الأردن رانيا العبدالله، عبر صفحتها الشخصية بتطبيق ” Yنستجرام ” .

حيث قامت علا الفارس بنشر صورة سيلفي لهما معاً، وكتبت عليها ” كل عام وأنتي بخير ياملكتي ، أٌحبك ” .

يٌشار إلى أن الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن أحتفلت الخميس الماضي بأتمام عامها السابع والأربعين.