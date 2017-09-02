 علا الفارس تحتفل بعيد ميلاد الملكة رانيا - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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علا الفارس تحتفل بعيد ميلاد الملكة رانيا

علا الفارس تحتفل بعيد ميلاد الملكة رانيا
أماني الغامدي(صدى):

أحتفلت الإعلامية الأردنية علا الفارس بعيد ميلاد ملكة الأردن رانيا العبدالله، عبر صفحتها الشخصية بتطبيق ” Yنستجرام ” .

حيث قامت علا الفارس بنشر صورة سيلفي لهما معاً، وكتبت عليها ” كل عام وأنتي بخير ياملكتي ، أٌحبك ” .

يٌشار إلى أن الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن أحتفلت الخميس الماضي بأتمام عامها السابع والأربعين.

My best selfie 🤳 ever ! Happy birthday my queen 👸 I love you 🙏 @queenrania Tomorrow 👇 31.8

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ يوم واحد

أعمارنا تزيد وأجلنا يقترب ومازلنا في حق ربنا مقصرين فياارب نسألك توبة لا يعقبها ذنب..

[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 16 ساعة

عوذه من هالوجه

وجهها يخرع ويعونها طايرات

كأنها ليتات جيب همر طاق الليت العالي

— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 11506 ] نشر منذ 11 دقيقة

هههههه

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