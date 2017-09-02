بالصور.. انطلاق مهرجان " الجوف حلوة 38 " - صحيفة صدى الالكترونية

فواز الرويلي(صدى):

انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان ” الجوف حلوة 38 ” ، بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف أحمد بن عتيق القعيد وذلك في منتزه الخزامى بمدينة سكاكا وسط حضور كبير من الأهالي .

وتجول القعيد في المعارض المصاحبة للفعاليات، مستمعًا لشرح موجز عن المعارض والفعاليات المقامة فيها، إضافةً إلى الخدمات المقدمة للمتنزهين والزائرين لهذه المعارض .

بعد ذلك انطلقت مجموعة من الألعاب النارية، ثم قدمت فعاليات المسرح بعدد من الألعاب الحركية والترفيهية الموجهة للأطفال والكبار من تنفيذ فرقة لايف الترفيهية والأناشيد والشيلات التي تفاعل معها الحضور.

وفي بادرة من بوادر الوفاء قامت اللجنة المنظمة للمهرجان بتكريم عدد من أبناء الشهداء وتقديم العديد من الهدايا لهم مستذكرين دور ذويهم في بذل أرواحهم ودمائهم دفاعًا عن الوطن وأبنائه .

وذكر المدير التنفيذي للمهرجان صلاح العنزي أن المهرجان عمل على تنويع الفعاليات وتوزيع البرامج لتشمل موقعين بهدف كسب العديد من الحضور في المنطقة، وستكون الفعاليات متنوعة وشاملة لتناسب كافة أفراد العائلة، وسيتم استضافة العديد من النجوم في الشعر والإنشاد بالإضافة إلى الفعاليات اليومية كمسرح الطفل والفرق الترفيهية وركن الأسر المنتجة.

وقدم العنزي شكره و تقديره لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف على دعمهم غير المحدود ومتابعتهم المستمرة منذ بدء اعتماد إقامة المهرجان وتقديم التسهيلات الكبرى لضمان نجاحه وبروزه.

