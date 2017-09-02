بالفيديو.. طيار ينجو من 3 أعاصير مُرعبة بأعجوبة - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

تمكن طيار طائرة مدنية من تجنب 3 أعاصير مخيفة والحفاظ على حياة الركاب، أثناء تحليقه فوق البحر الأسود الذي شهد عاصفة مرعبة.

وظهرت الأعاصير تحوم في الأفق في سوتشي بجنوب غرب روسيا، وشوهد أربعة أعاصير مختلفة على الأقل في نفس الوقت، وأفادت الأنباء الروسية أن الطائرة هبطت بسلام رغم أن الركاب عانوا من الاضطرابات الشديدة.

وأكدت وسائل الاعلام الروسية أنه تم رصد ما يصل إلى 12 إعصارا في المنطقة، بينما قال شهود العيان أنهم كانوا 15، وأضافت أن الطقس الغريب هدأ في غضون دقائق، وأصدرت خدمات الطوارئ المحلية تحذيرا من الظروف الجوية القاسية.

