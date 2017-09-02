بالصور.. إيقاف مركبة مارس قائدها التفحيط بالقوة في حديقة بطبرجل - صحيفة صدى الالكترونية

غازي الشراري(صدى):

أوقف مرور طبرجل بالقوة الجبرية مركبة بدون لوحات، مارس سائقها التفحيط باحدى الحدائق العامة بعد أن رفض الوقوف لدوريات المرور معرضا نفسه ومستخدمي الطرق والمتنزهيين بالحديقه للخطر.

وحجزت المركبه وسجلت المخالفات المترتبه عليه التي تجاوزت ٣٥ الف ريال، تمهيدا لعرضه على الهيئة المرورية لسجنه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وحذر مدير شعبة مرور طبرجل المقدم صلاح بن دعيجاء من إرتكاب المخالفات المرورية ولن يتهاون مع كل من يهدد حياة مستخدمي الطرق وسيتعامل معهم بكل حزم وبدون تردد.

