 بالصور.. فرقة جيزان تحيي أول ليالي عيد الأضحى على مسرح مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالصور.. فرقة جيزان تحيي أول ليالي عيد الأضحى على مسرح مهرجان خميس مشيط

بالصور.. فرقة جيزان تحيي أول ليالي عيد الأضحى على مسرح مهرجان خميس مشيط
محمد بن طحيطح (صدى):

أحيت فرقة جازان أول ليالي عيد الأضحى على مسرح مهرجان خميس مشيط للتسوق .
وقدمت الفرقة العديد من العروض الشعبية المميزة والتي حازت على رضا واستحسان زوار المهرجان .
وواصلت فرقة نجوم السعادة الترفيهية بقيادة الكابتن أحمد سلامي تقديمها العديد من المسابقات المميزة والتي شارك فيها العديد من زوار المهرجان ، في حين قدم المنشد ” عبدالرحمن الشمراني ” العديد من الشيلات ” التي أمتزجت فيها فرحه العيد ، وحب الوطن .
هذا وسيحتضن مهرجان خميس مشيط ليلة السبت أمسية شعرية للعديد من الشعراء والمنشدين في أمسية يقدمها المذيع التلفزيوني المميز ” عبدالله السالمي ” .
الجدير بالذكر أن مهرجان خميس مشيط من المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الأمير ” عبدالله بن ناصر ” والتي تحظى بمتابعه شخصية من سموه .


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