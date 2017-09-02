بالصور.. فرقة جيزان تحيي أول ليالي عيد الأضحى على مسرح مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أحيت فرقة جازان أول ليالي عيد الأضحى على مسرح مهرجان خميس مشيط للتسوق .

وقدمت الفرقة العديد من العروض الشعبية المميزة والتي حازت على رضا واستحسان زوار المهرجان .

وواصلت فرقة نجوم السعادة الترفيهية بقيادة الكابتن أحمد سلامي تقديمها العديد من المسابقات المميزة والتي شارك فيها العديد من زوار المهرجان ، في حين قدم المنشد ” عبدالرحمن الشمراني ” العديد من الشيلات ” التي أمتزجت فيها فرحه العيد ، وحب الوطن .

هذا وسيحتضن مهرجان خميس مشيط ليلة السبت أمسية شعرية للعديد من الشعراء والمنشدين في أمسية يقدمها المذيع التلفزيوني المميز ” عبدالله السالمي ” .

الجدير بالذكر أن مهرجان خميس مشيط من المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الأمير ” عبدالله بن ناصر ” والتي تحظى بمتابعه شخصية من سموه .

