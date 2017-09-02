باالفيديو.. والدة العريس وشقيقته تعدان مفاجئة لعروسة في حفل الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

فاجأت والدة عريس مصري وشقيقته، عروسته في حفل زفافهما، حيث قدمتا أغنية طريفة، أثارت إعجاب الحضور .

وكان تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، مقطع فيديو لأخت عريس وأمه وهما تقومان بمفاجأة للعريس والعروس يوم الزفاف.

وتتضمن المفاجأة مقطع فيديو يتضمن إحدى الأغاني الطريفة.