 باالفيديو.. والدة العريس وشقيقته تعدان مفاجئة لعروسة في حفل الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

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باالفيديو.. والدة العريس وشقيقته تعدان مفاجئة لعروسة في حفل الزفاف

باالفيديو.. والدة العريس وشقيقته تعدان مفاجئة لعروسة في حفل الزفاف
القاهرة(صدى):

فاجأت والدة عريس مصري وشقيقته، عروسته في حفل زفافهما، حيث قدمتا أغنية طريفة، أثارت إعجاب الحضور .

وكان تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، مقطع فيديو لأخت عريس وأمه وهما تقومان بمفاجأة للعريس والعروس يوم الزفاف.

وتتضمن المفاجأة مقطع فيديو يتضمن إحدى الأغاني الطريفة.

العيد فرحة – شاهد بالفديو فرحة كبيرة لعريس وعروسة لما اخت العريس وامه عملولهم مفاجاة مفرحة 😀

Posted by ‎قـائـد الامـة الـعـربـيـة‎ on Friday, September 1, 2017


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2044 ] نشر منذ 43 دقيقة

حلو جدا ربنا يسعدهم بعد رقص و غناء الاخويين نجد هنا الام و الاخت

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