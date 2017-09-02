باالفيديو.. والدة العريس وشقيقته تعدان مفاجئة لعروسة في حفل الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

باالفيديو.. والدة العريس وشقيقته تعدان مفاجئة لعروسة في حفل الزفاف
فاجأت والدة عريس مصري وشقيقته، عروسته في حفل زفافهما، حيث قدمتا أغنية طريفة، أثارت إعجاب الحضور .
وكان تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، مقطع فيديو لأخت عريس وأمه وهما تقومان بمفاجأة للعريس والعروس يوم الزفاف.
وتتضمن المفاجأة مقطع فيديو يتضمن إحدى الأغاني الطريفة.
العيد فرحة – شاهد بالفديو فرحة كبيرة لعريس وعروسة لما اخت العريس وامه عملولهم مفاجاة مفرحة 😀
Posted by قـائـد الامـة الـعـربـيـة on Friday, September 1, 2017
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2044 ] نشر منذ 43 دقيقة
حلو جدا ربنا يسعدهم بعد رقص و غناء الاخويين نجد هنا الام و الاخت