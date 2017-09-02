العمل: خصخصة دور إيواء العمالة المنزلية لمواجهة المخالفات - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخصخصة دور إيواء العمالة المنزلية، لمنع السوق السوداء، والحد من المخالفات، وتطوير أداء هذه الدور.

وأكدت الوزارة على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع سفارات الدول المرسلة للعمالة بما يضمن استقرار العمالة، وإيجاد حلول للمشكلات التي تحدث عند استقبال العاملات، وخلال فترة التجربة، وإجراءات التشغيل.

يذكر أن الوزارة اعتمدت مؤخراً عدة شروط لاستقدام العمالة المنزلية، من أبرزها ألا يقل راتب المواطن أو المواطنة عن 5 آلاف عند طلب الاستقدام للمرة الأولى، وألا يقل الرصيد البنكي عن 35 ألف ريال.

ويبلغ عدد العمالة المنزلية بالمملكة نحو مليوني عامل وعاملة، يتقاضون أكثر من ملياري ريال شهرياً، و62% منهم عمالة نسائية.