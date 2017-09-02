القحطاني يكذب الإعلام القطري ويكشف كواليس لقاء شيوخ آل مره وولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، إن الإعلام القطري افترى الكذب من خلال اتهامه بتصوير لقاء شيوخ آل مره مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سراً.

وأضاف في سلسلة تغريدات بثها على موقع التواصل ” تويتر ” ، أن ” لقاء سموه لم يكن سرًا بل كان بالعلن بمجلس مفتوح بالديوان، والآن يفترون أنني من نسق التصوير وأن صوتي الذي ظهر بالتصويت ويعلم الحضور ” ، موضحاً أن ” الصوت بالشريط هو صوت أحد كبار مشايخ قبيلة العجمان الكريمة من آل حثلين، والعجمان وال مره بني عم من يام كما هو معلوم ” .

وشدد القحطاني على أنه لم يتأثر بافتراءاتهم، قائلاً ” فالثقة بالنفس مكسب والحضور شهود ومن الأساس اللقاء ليس سريًا. ولكن شكرت الله على نصره لعبده ” ، وأضاف ” الصدق منجاة والكذب والتزوير والخسة مهلكة. الحمدلله لم نضرب إلا بسيف الصدق فتهاوت أكاذيبهم وانكشفوا وانهدمت مؤامرات أكثر من عشرين سنة عليهم ” .