" موديل روز " تحتفل مع جمهورها بعيد الأضحى بطريقة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

احتفلت عارضة الأزياء ” موديل روز ” ، مع جمهورها بعيد الأضحى المبارك، قائلة : ” كل عام وأنتم بخير ينعاد عليكم بالخير ” .

ونشرت “روز” صورة لها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، لتشارك جمهورها الاحتفال بعيد الأضحى.

ولاقت الصورة استحسان الكثيرين من نشطاء الموقع الشهير، خاصة من جمهور ” روز ” .