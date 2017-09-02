 " موديل روز " تحتفل مع جمهورها بعيد الأضحى بطريقة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

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” موديل روز ” تحتفل مع جمهورها بعيد الأضحى بطريقة مثيرة

” موديل روز ” تحتفل مع جمهورها بعيد الأضحى بطريقة مثيرة
نورة الشهري(صدى):

احتفلت عارضة الأزياء ” موديل روز ” ، مع جمهورها بعيد الأضحى المبارك، قائلة : ” كل عام وأنتم بخير ينعاد عليكم بالخير ” .
ونشرت “روز” صورة لها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، لتشارك جمهورها الاحتفال بعيد الأضحى.
ولاقت الصورة استحسان الكثيرين من نشطاء الموقع الشهير، خاصة من جمهور ” روز ” .

كل عام وانتو بخير وينعاد عليكم بالصحه والعافيه❤️

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11421 ] نشر منذ 4 ساعات

انقلعي

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 3 ساعات

فكري باﻵخرة وكيف بتعرض اعمالك ذاك الوقت يا عارضة الازياء . ذاك اليوم ما فيه لا جمهور ولا متابعين ينفعون حتى اقرب الناس اليك. الله يهدينا واياك

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات

خبله ولا له الوالي ياحرام بس انه مسلمه

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