" موديل روز " تحتفل مع جمهورها بعيد الأضحى بطريقة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

” موديل روز ” تحتفل مع جمهورها بعيد الأضحى بطريقة مثيرة
احتفلت عارضة الأزياء ” موديل روز ” ، مع جمهورها بعيد الأضحى المبارك، قائلة : ” كل عام وأنتم بخير ينعاد عليكم بالخير ” .
ونشرت “روز” صورة لها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، لتشارك جمهورها الاحتفال بعيد الأضحى.
ولاقت الصورة استحسان الكثيرين من نشطاء الموقع الشهير، خاصة من جمهور ” روز ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 11421 ] نشر منذ 4 ساعات
انقلعي
ابوبدر[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 3 ساعات
فكري باﻵخرة وكيف بتعرض اعمالك ذاك الوقت يا عارضة الازياء . ذاك اليوم ما فيه لا جمهور ولا متابعين ينفعون حتى اقرب الناس اليك. الله يهدينا واياك
مواطن[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
خبله ولا له الوالي ياحرام بس انه مسلمه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14191 ] نشر منذ 1 ساعة
😐