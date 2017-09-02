تركي الفيصل يحدد شرط إنهاء الأزمة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال سفير خادم الحرمين الشريفين السابق لدى أمريكا الأمير تركي الفيصل، إن ” الكرة في الملعب القطري إذا ما أرادت حل الأزمة التي تواجهها مع الدول الأربع، خصوصاً إذا ما التزمت باتفاقاتها السابقة لوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، وعليها أن تقوم بذلك ” .

وأكد ” الفيصل ” في لقاء مع قناة ” بلومبرج ” على هامش مشاركته في منتدى إمبروسيتي في سيرنوبيو بإيطاليا الخميس الماضي، أن قطر قد تنهي أزمة سياسية مع مجموعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي تقودها المملكة إذا ما التزمت باتفاقاتها السابقة، لافتاً خلال مداخلته إلى أن رأيه ” لا يمثل أي وجهة نظر رسمية، بل آراؤه تمثله هو شخصياً؛ لأنه لا يقوم بأي دور رسمي في حكومة المملكة الآن ” .

وبحسب ” الإخبارية ” قال ” الفيصل ” إن ” تعليقاته تستند إلى قراءاته الخاصة حول التطورات الأخيرة، لكن يجب على قطر الالتزام بما وقعت عليه من اتفاقات سابقة في الرياض ” ، وهو يعني بذلك اتفاقي الرياض 2013 و2014 التي لم تلتزم الدوحة بأي منهما.