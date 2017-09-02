" ميركل " تبحث عن وظيفة - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التى تستعد للفوز بفترة رابعة كزعيم لأكبر اقتصاد فى أوروبا، إن لديها رغبة سرية فى أن يكون لها برنامج حوارى تلفزيونى خاص بها، وتحدثت ميركل، البالغة من العمر 63 عاما، مع صحيفة راينش بوست، عن رغبتها فى استبيان سوف ينشر اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن ” ميركل ” ، قولها، ” أتمنى أن افعل ذلك – استضافة برنامج حوارى بالإضافة إلى العمل كمستشارة ” .

واستهلت ميركل التى تحافظ دائما على جدول أعمال متخم بالخطب، جهدا مكثفا للإعداد للانتخابات العامة التى ستجرى يوم 24 سبتمبر، وغالبا ما تتحدث فى خمسة تجمعات انتخابية أو أكثر يوميا، كما أنها تسجل بانتظام بثا بالفيديو.

ومن المقرر أن تواجه ” ميركل ” ، غدا الأحد، منافسها الديمقراطى الاشتراكى، مارتن شولتز، (61 عاما)، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبى، فى مناظرة تليفزيونية حية.

وقالت ميركل، للصحيفة، إنه لم يكن لديها الوقت لمراجعة أشرطة الفيديو من المناظرات السابقة، ولكن ستعد نفسها من خلال قراءة مواد مختلفة، وقالت إنها تأمل فى أن يشاهد الكثير من الألمان هذه المناظرة.

ومن المتوقع أن يتابع هذه المناظرة نحو نصف عدد الذين يحق لهم التصويت البالغ عددهم 61.5 مليون شخص، وفقا لما ذكرته مؤسسة استطلاعات الرأى فورسا، وأوضح استطلاع آخر أن ثلثى الألمان تقريبا يتوقعون فوز ميركل بالسباق، بينما توقع 17% أن يحقق شولتز نتائج أفضل.