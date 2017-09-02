كيس شيبسي يصنع المعجزة لطفل أصم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها تمكن طفل أمريكي أصم من السماع مجددًا عندما فتحت والدته كيسا من رقائق البطاطس.

وكان قد تم تشخيص الطفل ليام تشامكن بضعف السمع عندما كان رضيعا، وأبلغ الأطباء والدته أن طفلها البالغ من العمر 14 شهرا في ذلك الوقت لن يتفاعل إلا من خلال حاسة الشم، إلا أن الاختبارات أظهرت في وقت لاحق أنه استعاد سمعه.

وقالت الأم في تصريحات لصحف محلية، إن ليام استيقظ على صوت فتح كيس من رقائق البطاطس، واعتقدت أنه قادر على السمع، وأضافت أنه تغلب على العديد من المشكلات الصحية ليصبح رياضي مثير للإعجاب.

ورغم أن ليام يسمع بشكل طبيعي لكنه لا يزال يعاني من مشكلات بسيطة في أذنيه، ومن المقرر أن يخضع لعمليات جراحية لتتحسن حالته.