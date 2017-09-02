بالصور.. الحياة تعود للعوامية مع حلول عيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

عادت الحياة لطبيعتها في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، بعدما نفذت الجهات الأمنية على مدى الأسبوعين الماضيين عدداً من المداهمات الأمنية وعمليات التفتيش، لضبط عدد من المطلوبين في قضايا متعلقة بالإرهاب وتجارة المخدرات والخمور.

وأكدت مصادر، أن أهالي العوامية عادوا خلال اليومين الماضيين إلى منازلهم، ليقضوا فيها عيد الأضحى المبارك، خاصة أن الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه بدأت تعود إلى البلدة مع استقرار الأوضاع، موضحة أن هناك نقطتين أمنيتين في العوامية تستقبل الأهالي العائدين إلى منازلهم.

وأضافت المصادر، أن الدوريات الأمنية الموجودة بين الأحياء تستقبل الأهالي لترشدهم إلى أفضل الطرق التي يسلكونها للوصول إلى منازلهم بشكل أسهل، وتقدم لهم الخدمات والمساعدات.