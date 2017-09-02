بالصور.. الشايع والشهراني يهنئون الجنود المرابطين بحلول عيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

قام أمين منطقة جازان محمد حمود الشايع ومحافظ الحرث سفر بن سعد الشهراني، بزيارة الجنود المرابطين بالحد الجنوبي بالحرث، لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، وتوزيع الهدايا وباقات من الورود على الجنود، مثمنين العمل الكبير الذي يقومون به لحماية الوطن وأمنه.

ونقلا خلال الزيارة تهاني أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بحلول عيد الأضحى، مؤكدين اعتزاز الجميع بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطين في الدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين وحفظ الأمن وردع المعتدين، سائلين الله تعالى أن يحفظ الوطن من كل مكروه.

وبهذه المناسبة رفعا الأمين والمحافظ أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى أمير منطقة جازان ونائبه، بحلول عيد الأضحى المبارك ونجاح حج هذا العام.

وحضر الزيارة كلا من رئيس بلدية الحرث المهندس أحمد مجيري، ورئيس المجلس البلدي بالحرث علي أحمد أبوعقيلة، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحرث علي محمد مجرشي، ومدير مركز شرطة الحرث الرائد طاهر صميلي.