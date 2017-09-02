الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن يستمر الطقس على المشاعر المقدسة حار خلال النهار يميل إلى الاعتدال ليلا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى المشاعر المقدسة ومرتفعات منطقة المدينة المنورة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق ” جازان ، عسير ، الباحة ” تمتد غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية منها , كما تتأثر منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .