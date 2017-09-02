حجاج إيرانيين: خامنئي هو المرشد الأعلى للشيطان ويروج أن الحج خطر يهدد حياتنا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وصف الحاج الإيراني حبيب الله، المرشد علي خامنئي بأنه ” المرشد الأعلى للشيطان الأكبر “، موضحا أن قرار منع وصول الإيرانيين العام الماضي لأداء الحج يتحمله خامنئي الذي اتضح أنه لا يهتم بسلامتنا ومصالحنا.

وأكد حبيب الله، أن الكثير من الإيرانيين الذين يعيشون في الخليج تعرضت مصالحهم للخطر بسبب السياسة الرعناء التي تنتهجها إيران، مضيفا: ” نحن شعب متسامح نرغب في علاقات طيبة مع كافة جيراننا المسلمين والعرب، ولكن لدينا ساسة يعملون على شيطنة الشعب الإيراني واستخدامه في السياسة لتحقيق مصالحهم حتى ولو كانت هذه المصلحة تتعارض مع رسالة الحج، نحن ككل المسلمين ندين بالفضل للمملكة التي تعمل بكل جهد من أجل إنجاح هذا التجمع السنوي “، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتابع: ” نعلم أن المملكة ترفض تسييس هذه الشعيرة أو المتاجرة بالدين، وهو ما أغضب السلطات الإيرانية التي تعمل منذ فترة على محاولة تسييس الحج، واستخدامه لتنفيذ أجندات ومصالح سياسية، لكن المطالبات الإيرانية لم تحظ بأي قبول في العالم الإسلامي باستثناء السلطة القطرية “.

وأوضح حاج إيراني آخر، أن النظام الإيراني روج لنا أن الحج خطر يهدد حياتنا، قائلا: ” منذ أنهيت إجراءات الحج في بلادي، أكثر ما كان يشغلني هو كيف سيكون الحال عندما نصل إلى المشاعر، خصوصا أنها تجربتي الأولى مع الحج، ناهيك عن أن النظام الإيراني روج لنا أن الحج خطر يهدد حياتنا، إلا أنني فوجئت بسلاسة وبساطة الوضع “.