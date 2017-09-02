بالفيديو.. مشهد مؤثر بين طفلة ووالدها بعد أن عادت إليه في منى - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مشهد مؤثر بين طفلة ووالدها بعد أن عادت إليه في منى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل طفلة تاهت عن ذويها في المشاعر المقدسة، بعد أن عادت لحضن أبيها الذي عثر عليها في مركز الأطفال التائهين بمشعر منى، حيث لم تتمالك البنت دموعها.
وأظهر، الفيديو الطفلة وهي تسارع نحو أبيها فور رؤيته لتحتضنه وهي تبكي بشدة عقب أوقات من الخوف عاشتها بعد أن تاهت عنه، وقام الأب – من الجنسية الآسيوية- بتهدئة ابنته لتتوقف عن البكاء، قبل أن يملي بياناته للمسؤولين في المركز.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12667 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله على سلامتها
alfahd42[ عدد التعليقات: 11390 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد لله على سلامتها
والله يجزاهم خير على عملهم رجال الامن
alfahd42[ عدد التعليقات: 11390 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذا ديدن رجال الامن عندنا من طول السنين يدلون الفاقد على مفقوده
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18627 ] نشر منذ 22 دقيقة
يااخواني سواء فالحج او حتى فاالتنزهات العائلية
حفظ عيالك رقم جوالك
او اكتبه على يده مافيها شي.