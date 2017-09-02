بالفيديو.. مشهد مؤثر بين طفلة ووالدها بعد أن عادت إليه في منى - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل طفلة تاهت عن ذويها في المشاعر المقدسة، بعد أن عادت لحضن أبيها الذي عثر عليها في مركز الأطفال التائهين بمشعر منى، حيث لم تتمالك البنت دموعها.

وأظهر، الفيديو الطفلة وهي تسارع نحو أبيها فور رؤيته لتحتضنه وهي تبكي بشدة عقب أوقات من الخوف عاشتها بعد أن تاهت عنه، وقام الأب – من الجنسية الآسيوية- بتهدئة ابنته لتتوقف عن البكاء، قبل أن يملي بياناته للمسؤولين في المركز.