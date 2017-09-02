سول تنفي النظر في إعادة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

قال مسؤول رفيع في المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، أمس الجمعة، إنه لم يتم النظر في إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية على مستوى حكومي.

وذكرت وكالة ” يونهاب ” الكورية الجنوبية، أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو، قد أثار خلال الاجتماع الأخير مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس في نهاية أوغسطس الماضي، قضية إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية.

وأفاد المسؤول في تصريح للصحفيين، أن الحكومة تحترم نظام منع الانتشار النووي الدولي وتلتزم بجميع سياساتها في إطار هذا النظام.

وأضاف أن المكتب الرئاسي تأكد من أن تصريحات الوزير سونغ لا تهدف إلى إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية.