بالصور.. ديمبا با وأبو ديابي وكانويته يؤدون فريضة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعب فريق تشيلسي السابق وشنغهاي الصيني حالياً السنغالي ديمبا با، والفرنسي أبو ديابي لاعب أرسنال السابق ومارسيليا الحالي، حيث يتواجدا هناك لتأدية فريضة الحج مرتديين ملابس الإحرام.

ورافق الثنائي السنغالي جاك فاتي اللاعب السابق لفريقي مارسيليا وسوشو الفرنسيين، والذي توقفت مسيرته الكروية مبكراً بسبب كثرة الإصابات، وظهر في صورة أخرى برفقة المالي عمر كانوتيه لاعب إشبيلية الإسباني السابق.

وأعرب ديمبا با قد عبر عن سعادته بالتواجد في مكة لأداء فريضة الحج، حيث أعرب اللاعب أنه لا يوجد شيء أفضل من التواجد في المكان الذي بدأ منه كل شيء، وكان قد أبدى في وقت سابق أمنيته بالصلاة في المسجد الأقصى.